Adopo entusiasta: «A Cagliari è tutto fantastico. L'assenza di questi giocatori potrebbe...» - Calcio News 24

Michel Adopo: «La Sardegna è fantastica, anche senza Piccoli e Zortea»

In una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Michel Adopo, centrocampista del Cagliari, ha raccontato con grande sincerità la sua esperienza in Sardegna e le prime impressioni da quando è arrivato sull’isola, dopo il trasferimento dall’Atalanta. L’ex giocatore nerazzurro ha ripercorso i suoi primi giorni a Cagliari, segnati anche dalla presenza iniziale di due ex compagni di squadra: Roberto Piccoli e Nadir Zortea.

«Piccoli e Zortea poi mi hanno lasciato da solo! Giusto così, se è quello che volevano. Gli faccio i migliori auguri», ha dichiarato Adopo con un sorriso, dimostrando grande maturità e rispetto verso le scelte dei due amici, che nel frattempo hanno preso strade diverse. L’addio dei due compagni non ha scalfito l’entusiasmo del centrocampista, che ha saputo affrontare con serenità questa nuova avventura professionale e personale.

Il giocatore francese ha anche parlato della sua scoperta della Sardegna, un territorio che non conosceva affatto prima del trasferimento. Le sue parole sono cariche di entusiasmo: «Non conoscevo la Sardegna, è un posto fantastico. La gente sorride. In Francia sembra che nessuno abbia tempo, corrono tutti». Questo paragone tra l’isola italiana e la frenetica vita francese mette in evidenza quanto Adopo stia apprezzando lo stile di vita più tranquillo e accogliente che ha trovato a Cagliari.

L’approccio caloroso e rilassato dei sardi ha avuto un impatto molto positivo sull’integrazione di Adopo, sia dal punto di vista umano che calcistico. Il calciatore ha saputo calarsi subito nella nuova realtà, trovando in Sardegna un contesto ideale per crescere e dare il massimo in campo. Lontano dal caos e dalla pressione delle grandi città, il centrocampista si sta godendo un ambiente sereno che favorisce la concentrazione e il lavoro quotidiano.

Con il suo atteggiamento positivo e la capacità di adattarsi rapidamente, Michel Adopo si sta ritagliando un ruolo importante nel Cagliari. La sua testimonianza evidenzia quanto un clima favorevole, dentro e fuori dal campo, possa influenzare in modo determinante il rendimento di un giocatore. E, anche senza Piccoli e Zortea, per Adopo la Sardegna resta un posto «fantastico».