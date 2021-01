Adrien Silva si prende la Sampdoria: Ranieri conquistato

Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, si sta prendendo le chiavi del cuore dei tifosi di Ranieri: sempre più spazio in blucerchiato

Finalmente Adrien Silva. Il centrocampista portoghese, arrivato alla Sampdoria nel mercato estivo, si sta ritagliando un ampio spazio nello scacchiere di Claudio Ranieri. Come riporta il Secolo XIX, Silva si trova benissimo a Genova e tra le sue passioni anche Tom Brady e il football americano.

ESPERIENZA – «Genova mi piace molto e lo sbarco qui è stato molto facilitato dal fatto che è sul mare e somiglia a Lisbona. A noi viaggiare piace molto, uno degli scrupoli che avevo negli anni dello sporting era perdere la possibilità di girare il mondo grazie al calcio, da qui le esperienze in Inghilterra e Francia e ora in Italia che mi stanno arricchendo molto. Mi trovo benissimo e non mi immaginavo avrei trovato un ambiente così famigliare»

BRADY– «Mi sono innamorato del football USA e di Tom Brady anni fa, quando andai per caso in USA a vedere una partita da allora non perdo una partita in tv e adoro il football perché è diverso dal calcio ma costringe le squadre a studiare tantissime opzioni per muoversi che mi sono servite anche come calciatore. La passione per Brady è rimasta squadra dopo squadra e ormai è chiaro che dovunque vada porta il suo spirito vincente»