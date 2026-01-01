Adzic Juve, definito il percorso per i prossimi mesi: la società mette al primo posto la sua crescita e prepara un piano per massimizzarne lo sviluppo

Adzic Juve, tracciata la linea: il club punta a tutelare e far esplodere il talento con un percorso studiato per accelerarne la maturazione

La parabola di Vasilije Adzic in questa prima parte di stagione ha preso una piega inattesa, trasformandosi in un rapido passaggio dal palcoscenico principale a un ruolo sempre più defilato. Il classe 2006 sembrava pronto a imporsi subito dopo quella notte memorabile in cui, con un lampo di puro talento, aveva deciso il derby d’Italia contro l’Inter, regalando alla Juventus una vittoria dal peso specifico enorme. Quel gol lasciava presagire un’annata da protagonista, ma il campo ha raccontato tutt’altra storia. Con il passare delle settimane e, soprattutto, con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, il giovane trequartista è scivolato progressivamente indietro nelle gerarchie, fino quasi a scomparire dalle rotazioni principali.

Come riportato da Sport Mediaset, la società sta ora riflettendo con attenzione sul suo immediato futuro. La fiducia nelle sue qualità non è mai venuta meno, ma garantire al ragazzo un minutaggio adeguato per favorirne la crescita è diventato un obiettivo prioritario. Per questo, l’ipotesi di un prestito a gennaio sta prendendo sempre più consistenza. L’intenzione è individuare una destinazione che possa offrirgli spazio, continuità e un ambiente meno pressante rispetto a quello di un top club chiamato a vincere subito. Le squadre interessate non mancano: Genoa, Cagliari, Cremonese, Parma e Pisa avrebbero già manifestato la volontà di accoglierlo fino a giugno.

La formula più probabile è quella del prestito secco, dato che la Juventus non ha alcuna intenzione di perdere il controllo su un talento in cui crede profondamente. I prossimi giorni saranno decisivi per scegliere la soluzione migliore, con la consapevolezza che questo momentaneo passo indietro potrebbe rivelarsi fondamentale per preparare il terreno a un futuro da protagonista in maglia bianconera.

