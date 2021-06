Camaño:«Hakimi? Chi va via dall’Inter è sempre triste. Su Lautaro...» -VIDEO

L’agente di Hakimi e Lautaro Martinez, Alejandro Camaño ha parlato all’uscita dalla sede dell’Inter. Le sue parole

«Parlato di Hakimi o di Lautaro? Abbiamo parlato di tante cose. Possiamo dire che Hakimi è un nuovo giocatore del PSG? No, io credo che ancora adesso non si possa dire, stiamo parlando di tutto. Lautaro, ci sono possibilità che resti? Certo che sì, Lautaro è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto ed è felice in nerazzurro. Hakimi dispiaciuto di andare via? Chi lascia l’Inter è sempre triste».