Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del futuro del terzino del Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

DI LORENZO NAPOLI – «Giovanni ha un rendimento elevatissimo, mi sembra che più giochi e meno si stanchi. Ha un fattore un po’ anormale, generalmente quando si gioca un certo numero di partite ogni tanto un po’ di fatica arriva. Lui va al contrario: più gioca e meno è stanco. Abbiamo parlato un po’ della partita, giocare contro il Verona non è mai facile: se non giochi al massimo della condizione è difficile vincere, anche perché ha ottime individualità e organizzazione. Il pareggio di ieri è importante, anche perché se il Verona non avesse subito 3 rimonte sarebbe in piena zona Champions League».

SQUADRE SU DI LORENZO – «Poche, tutti sapevano che Di Lorenzo era incedibile. Le possibilità di portarlo via erano minime. Normale che se Di Lorenzo fosse sul mercato arriverebbero 5-6 squadre ma si sa che ora è inamovibile, il club non se ne priverà mai. Il Napoli ha fatto un grande affare».