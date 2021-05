Agente Hakimi e Lautaro: «Achraf felicissimo all'Inter. Sul rinnovo del Toro...»

Alejandro Camaño, agente di Hakimi e Lautaro è tornato a parlare del futuro dei due assistiti

HAKIMI – «Sul futuro posso solo dire che ha altri quattro anni di contratto e che Hakimi è felicissimo all’Inter, andarci è stata una sua decisione vincente. Se mi aspettavo la sua stagione all’Inter? Assolutamente sì. Sapevo che un club come l’Inter avrebbe tirato fuori il meglio di lui. Lo conosco da quando decisi, una volta incontrata una persona ineguagliabile come Massimo Moratti, di portarci Hector Cuper, preferendolo al Barcellona. Piero Ausilio, va ricordato, ha lavorato due anni senza sosta per chiudere l’affare. Antonio Conte, poi, era la garanzia per la sua crescita calcistica. E così è stato»

RINNOVO LAUTARO – «Il rapporto con l’Inter è eccellente e presto organizzeremo un nuovo inizio delle conversazioni».