Agente Immobile: «Ciro è uno dei migliori attaccanti al mondo»

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, è intervenuto nel corso della trasmissione radio ‘Si gonfia la rete’ presentata da Raffaele Auriemma. Ecco le sue parole per il bomber della Lazio:

«Il miglior attaccante italiano oggi? Risposta abbastanza scontata ma credo che Ciro Immobile sia uno dei migliori attaccanti del mondo, non solo italiano. Dai media italiani ha avuto molto meno di quanto oggettivamente meriterebbe, sta facendo cose straordinarie. Forse paga il fatto che in Italia si cerchi l’esterofilizzazione del giocatore, un nome esotico. Ha dimostrato di essere l’attaccante italiano migliore degli ultimi 20 anni. Siamo nei Top 5 della storia del calcio italiano e dell’attuale ranking del mondo».

CAMPIONATO – «Sicuramente il quarto posto e la Champions rivestono valore importantissimo. Oggi, con la pandemia ancora in corso, ne ha ancora di più. Evidente peraltro che la battaglia per il quarto posto sarà ancora più serrata, anche perché le prime tre posizioni secondo me saranno di Milan, Juventus e Inter».