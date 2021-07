Agente Man e Mihaila: «Ricevute offerte. Il Parma ha fissato il prezzo»

Giovanni Becali, agente di Dennis Man e Valentin Mihaila, ha parlato del futuro degli attaccanti del Parma: le sue parole

«Per loro sono arrivate diverse offerte, offerte che superano la cifra pagata nella scorsa stagione dal Parma, ma il presidente crociato vuole solo dai 20 milioni in su. Fino a quando non arriveranno offerte di questo tipo, non riferirò a Krause di eventuali contatti, anche perché non prenderebbe neanche in considerazione proposte inferiori a quanto da lui richiesto. Nonostante gli infortuni che hanno rallentato un po’ il loro inserimento, i due hanno fatto un’impressione straordinaria a Parma: sono tra i preferiti sia del presidente che della dirigenza».