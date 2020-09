Agente Osimhen sicuro: «Il Napoli con lui è da scudetto»

Osita Okolo, agente dell’entourage di Osimhen, ha parlato del suo assistito e degli obiettivi del Napoli con il nuovo attaccante

L’agente di Osimhen Osita Osolo è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole sulle ambizioni del Napoli con il suo assistito.

«Ieri Osimhen ha cambiato le sorti della partita quando è subentrato. Gli ho parlato, era molto felice, mi ha detto di essere eccitato per il buon impatto che ha avuto e che è soltanto l’inizio, l’ho trovato davvero motivato. Oltretutto ha raggiunto un ottimo feeling con i suoi compagni di squadra, quando me l’ha detto gli ho chiesto: “La lingua diversa non è un problema?”. La sua risposta mi ha sorpreso positivamente: “Assolutamente no. Sul campo parliamo tutti la stessa lingua, ma anche fuori”. È convinto che il Napoli sia pronto a competere per lo scudetto, credo abbiano tutte le carte in regola per farlo e per tornare in Champions League».