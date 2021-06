Agente Rugani: «Ritorno alla Juve? Ecco da cosa dipende il suo futuro»

L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato così del futuro del difensore, di proprietà della Juve

A Tuttosport, l’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

JUVE – «Io mi fido dei numeri: Daniele ha giocato più di cento partite nella Juve, chi sostiene che sia stato una meteora si sbaglia di grosso. Non è facile arrivare così giovane in una squadra in cui la concorrenza nel suo reparto rispondeva ai nomi di Barzagli, Bonucci, Chiellini, Benatia… Se penso che deve ancora compiere 27 anni e ne ha accumulati 8 da calciatore di cui 5 in bianconero, beh, ha dato un buon contributo. Pure lui ha portato il suo mattoncino per la conquista dei cinque scudetti di fila: è qualcosa che resta negli annali».

RAPPORTO CON ALLEGRI – «Lo conosce benissimo, sa quali siano i pregi e quali i difetti, ma è tutto il club a stimarlo. Lo considerano uno di loro, visto che Daniele è cresciuto lì: cominciò dalla Primavera, poi tornò ad Empoli e quindi entrò nella prima squadra della Juventus. Lo conoscono tutti a menadito, poi se dovremo fare determinate considerazioni e valutazioni sul futuro le faremo».

FUTURO – «Il futuro dipende da tante variabili, dalla direzione che prenderà il mercato, dai momenti. Intanto conta che i rapporti con la Juve siano molto sereni. Loro sanno che se Daniele potrà essere utile, lui ci sarà sempre, altrimenti nessun problema: valuteremo il percorso più adatto. Non c’è nulla di stabilito».

RITIRO – «Non ci sarebbe nulla di strano, lui è un calciatore della Juventus a tutti gli effetti. Il mercato termina a fine agosto e tutto può accadere, anche perché andiamo incontro a una sessione in cui molte squadre faticheranno a smaltire i giocatori. Ci sono tanti fattori in gioco, non solo i costi. Se pensa che all’avvio della scorsa stagione, senza l’occasione Rennes, il ragazzo sarebbe anche rimasto….».