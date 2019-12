Agente Veretout: «Il Napoli l’avrebbe preso se ci fosse stato Gattuso in panchina»

L’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del centrocampista della Roma. Le sue parole

VERETOUT – «Quando lo stavo prendendo in procura, andai in Francia per parlare con la famiglia e chiamai Gattuso per avere un consiglio e mi disse di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, per Gattuso è un calciatore importante. Sicuramente se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli lo avrebbe preso».

DI LORENZO – «Può fare ancora meglio con Gattuso, può trasmettergli a livello caratteriale quel qualcosa in più per fare il passo di qualità ma come anche a Hysaj e Mario Rui. Io sono convinto che Gattuso può dar loro qualcosa per farli migliorare. Gattuso va aiutato dalla società e dai calciatori».