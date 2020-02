Aggiornamenti formazioni Serie A: le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato. Ecco le novità di formazione

Aggiornamenti formazioni Serie A: le ultime novità dai campi delle venti squadre del nostro campionato. Ecco come si preparano le formazioni per affrontare la prossima giornata di campionato.

ATALANTA – Allenamento mattutino a ranghi completi per gli uomini di Gasperini, in vista del match di sabato contro la Roma.

BOLOGNA – Nell’ultimo allenamento del Bologna, Orsolini e Barrow hanno lavorato in gruppo. Differenziato per Gary Medel. Solo palestra per Roberto Soriano, terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Federico Santander e Nicola Sansone.

BRESCIA – In vista del match contro la Juventus, Tonali e Romulo hanno lavorato a parte. Entrambi sono in dubbio per il match contro i bianconeri.

CAGLIARI – Sempre ai box Paolo Faragò e Fabrizio Cacciatore, alle prese con le terapie, Marko Rog ha lavorato parzialmente in gruppo. I rossoblù torneranno in campo domani mattina.

FIORENTINA – La squadra si è allenato al centro sportivo in vista del match contro la Sampdoria. Duncan recuperato e convocabile già per il match contro i blucerchiati, differenziato per Kouamé e Ribery.

GENOA – In vista del match contro il Bologna ha riposato Lasse Schone: per il regista danese gli esami strumentali non hanno evidenziato nessuna lesione. Per Paolo Ghiglione evidenziata una lesione di secondo grado al bicipite femorale.

INTER – Giorno di riposo dopo il match di Coppa Italia per i nerazzurri

JUVENTUS – In campo stasera per il match contro il Milan

LAZIO –

LECCE – Assente Farias, hanno svolto un programma di lavoro differenziato Babacar, Falco, Gabriel, Mancosu e Meccariello

MILAN – In campo stasera per il match contro la Juve

NAPOLI – Quelli che hanno giocato contro l’Inter dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di torello e attivazione a secco

PARMA – Andreas Cornelius ha lavorato con i compagni. Allenamento differenziato per Matteo Darmian, DejanKulusevski e Matteo Scozzarella. Terapie per Andrea Adorante, Antonino Barillà, Roberto Inglese.

ROMA – Diawara, Zappacosta, Mirante e Zaniolo proseguono con il loro recupero mentre Javier Pastore prosegue nel suo lavoro individuale programmato

SAMPDORIA – Fabio Quagliarella, Gaston Ramírez, Lorenzo Tonelli e Morten Thorsby si sono dedicati a sessioni programmate specializzate. Unico indisponibile Alex Ferrari, che, sempre a Bologna, sta seguendo, in costante contatto con lo staff medico blucerchiato, l’iter riabilitativo post-intervento

SASSUOLO – A parte Vlad Chiriches e Alessandro Tripaldelli, fermo Junior Traorè per una distorsione alla caviglia destra riportata in allenamento.

SPAL – Alberto Cerri ha lavorato a parte. Programma personalizzato anche per Francesco Vicari e Bryan Dabo. Mohamed Fares ha svolto regolarmente entrambe le sedute. Doppia seduta in gruppo anche per Jacopo Sala.

TORINO – De Silvestri, Baselli e Zaza tornati in gruppo. Colpo bacino per Millico che ha interrotto l’allenamento.

UDINESE – Da segnalare il pieno rientro in gruppo di Samir che ha svolto tutto il programma con i compagni.

HELLAS VERONA – Si è conclusa la seduta giornaliera dei gialloblù, con i ragazzi di Juric che in mattinata si sono ritrovati a Peschiera per una seduta articolata in palestra, riscaldamento tecnico, esercitazioni sul possesso palla e partitelle a campo ridotto.

