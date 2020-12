Agoume può lasciare lo Spezia: il piano dell’Inter

Lucien Agoume potrebbe cambiare maglia durante la sessione invernale di calciomercato: l’Inter valuta un nuovo prestito dopo lo Spezia

Lucien Agoume potrebbe dire addio allo Spezia nel corso della finestra invernale di calciomercato a causa dello scarso minutaggio riservatogli dal tecnico Vincenzo Italiano dopo le prime quattordici giornate di Serie A.

Per questo motivo, come riportato da Sportmediaset, l’Inter starebbe valutando l’interruzione anticipata del prestito per girare il giovane centrocampista a un’altra società.