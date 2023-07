Agresti: «Icardi-Roma, un rischio da correre per un anno»

Stefano Agresti, giornalista, ha parlato della possibilità di un eventuale approdo di Mauro Icardi alla Roma nella prossima stagione

Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a RadioRadio ha ragionato sull’ipotesi del ritorno di Mauro Icardi in Italia e segnatamente alla Roma. L’argentino è reduce da una buonissima annata, con la vittoria del campionato da parte del suo Galatasaray e la realizzazione di 22 gol in 24 gare: «Icardi non mi pare che abbia tutte queste richieste. Anche perché si tratta di un ingaggio alto, che ti porta anche a firmare un contratto necessariamente lungo. C’è da considerare il fatto che negli ultimi tempi ha giocato in Turchia… Quest’anno compie anche 30 anni. È un rischio, un acquisto da provare per un anno e poi vedere come va».