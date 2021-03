Aguero Barcellona, vicino l’accordo con Laporta: El Kun arriverà gratis

Secondo quanto riporta AS sarebbe molto vicino l’accordo tra il Barcellona di Laporta e Sergio Aguero per il trasferimento dell’argentino

Secondo quanto riporta AS, Joan Laporta avrebbe un accordo con Sergio Aguero per un biennale. El Kun, che arriverà gratuitamente dal Manchester City così come Èric García, è quindi molto vicino al Barça.

Tuttavia, il contratto non è stato firmato perché ad oggi, sebbene il presidente eletto sia Laporta, Carles Tusquets continua ad essere responsabile del mercato fino a quando il nuovo presidente non entrerà in carica. Sull’operazione aleggia il nome di Arturo Canales, già partecipe della firma di Aguero da parte dell’Atlético.

Impossibile non interpretare la probabile firma dell’argentino con il rinnovo di Messi. C’è anche la possibilità che sia condizionato ad esso e che la firma definitiva dipenda dal sì del sei volte Pallone d’Oro.