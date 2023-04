Ajax, Gerry Hamstra lascia il club per diventare direttore sportivo

Il responsabile del calciomercato dell’Ajax, Gerry Hamstra, ha lasciato il club per concentrarsi sul suo percorso da direttore sportivo

Gerry Hamstra, responsabile del mercato dell’Ajax assieme all’ex milanista Huntelaar, ha lasciato il club per dedicarsi al suo obiettivo di diventare direttore sportivo. Di seguito le sue parole e quelle di Van Der Sar, direttore generale dei lancieri.

HAMSTRA – «Il mio obiettivo è diventare direttore del calcio e assumermi tutte le responsabilità che ne derivano, e non ho questa possibilità all’Ajax. Ecco perché ho deciso di andarmene prima. Voglio ringraziare tutti all’Ajax per la nostra collaborazione e spero che il club concluda la stagione con successo».

VAN DER SAR – «Quando Gerry si è unito all’Ajax due anni fa, l’obiettivo era lavorare insieme a Marc Overmars e assumere parte del suo lavoro nelle squadre giovanili, Ajax U23 e scouting. Dopo che Marc se n’è andato, Gerry e Klaas Jan Huntelaar erano in parte responsabili della gestione tecnica del club. Abbiamo detto a Gerry che vogliamo organizzare le cose in modo diverso. Comprendiamo la sua decisione di andarsene e lo ringraziamo per il suo lavoro».