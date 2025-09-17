Ajax Inter, le tre cose che non hai notato del match di Champions League

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 21:00, Ajax Inter: partita valida per la 1° giornata di Champions League 2025-2026

La vittoria dell’Inter sull‘Ajax per 2-0 in Champions League è un verdetto chiaro che racconta di una squadra cinica e dominante, capace di sfruttare al meglio le occasioni create. Tuttavia, al di là dei gol e delle statistiche evidenti (i nerazzurri hanno concluso il doppio degli avversari in entrambe le frazioni di gioco), ci sono stati alcuni dettagli e micro-storie che hanno influenzato l’andamento del match, sfumature che rivelano molto sulle dinamiche in campo e sulle prestazioni individuali.