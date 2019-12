Ajax, Onana: «Non so cosa mi riserva il futuro. Voglio giocare»

Il portiere dell’Ajax Andre Onana ha parlato della possibilità di lasciare l’Olanda per trasferirsi in un top club europeo

Andre Onana, portiere dell’Ajax, ha commentato le voci su un suo possibile addio ai Lancieri. Ecco le sue dichiarazioni in merito nella lunga intervista concessa all’Equipe.

«Nei grandi club non c’è molto spazio disponibile, e la cosa più importante per me è giocare. Sono il numero uno dell’Ajax, non so cosa mi riserva il futuro». Onana è stato accostato a Manchester United, Tottenham e Paris Saint-Germain.