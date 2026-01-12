Al Hilal Al Nassr 3-1, Inzaghi vince lo scontro diretto con Ronaldo: ecco com’è andata la sfida al vertice, con CR7 polemico in panchina

Una serata dai due volti a Riyadh, iniziata con l’illusione di un record e finita tra polemiche feroci e una sconfitta pesante. Il “Clasico” saudita tra Al-Hilal e Al-Nassr termina 3-1, un risultato che lancia la formazione di casa verso il titolo e apre ufficialmente la crisi per gli ospiti. Sorride a trentadue denti Simone Inzaghi: l’ex tecnico dell’Inter conferma la sua straordinaria abilità tattica negli scontri diretti, portando la sua squadra a un rassicurante +7 in classifica e staccando momentaneamente anche l’Al-Taawoun (che deve ancora giocare contro l’Al-Ahli).

La sfida si era aperta nel segno del solito Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, intramontabile bomber anche in questo avvio di 2026, ha sbloccato il match nel primo tempo con una pregevole conclusione al volo da pochi passi, firmando il gol numero 959 in carriera. Il traguardo mitico dei 1000 centri è ora distante solo 41 marcature. Tuttavia, la gioia personale è durata poco. Nella ripresa, la capolista ha scatenato la rimonta: prima il pareggio su rigore della stella locale Salem Al-Dawsari, poi il sorpasso firmato dall’incursore di centrocampo Mohamed Kanno.

Il finale è stato letteralmente incandescente. Sostituito sul momentaneo 2-1, CR7 ha vissuto gli ultimi minuti dalla panchina in evidente stato di agitazione. Al momento del 3-1 definitivo, siglato dal regista connazionale Ruben Neves ancora dagli undici metri, la rabbia del cinque volte Pallone d’Oro è esplosa senza freni: le telecamere lo hanno pizzicato mentre mimava chiaramente il gesto del “furto”, contestando le decisioni arbitrali a favore della corazzata guidata da Inzaghi. Per l’Al-Nassr si tratta della terza sconfitta consecutiva, un ruolino di marcia disastroso che certifica un inizio anno complicato per il “club globale”.

