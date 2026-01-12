Bento Genoa, clamorosa decisione dell’Al Nassr: bloccato il trasferimento! Il motivo

Bento Genoa, clamorosa decisione dell’Al Nassr: bloccato il trasferimento del portiere in Serie A! Il motivo: rossoblù spiazzati

Un colpo di scena degno di un thriller sportivo gela l’entusiasmo del Genoa. L’arrivo di Bento, il promettente portiere brasiliano dell’Al-Nassr, sembrava ormai cosa fatta, con il giocatore atteso in Liguria già nelle prossime ore per le visite di rito. Tuttavia, il destino del mercato si è incrociato con quello del campo in modo beffardo. Durante il sentitissimo big match della Saudi Pro League contro l’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi, la situazione si è capovolta. La sconfitta del club di Cristiano Ronaldo è passata in secondo piano rispetto all’emergenza apertasi improvvisamente tra i pali: Nawaf Al-Aqidi, il secondo portiere dei gialloblù, è stato espulso per condotta violenta, rischiando ora una squalifica di almeno due turni.

Una tegola pesantissima per i sauditi, che con il terzo portiere già indisponibile per infortunio, si ritrovano completamente scoperti nel ruolo più delicato. Di conseguenza, la dirigenza araba ha comunicato il blocco immediato del prestito. Come confermato anche dagli esperti di mercato, l’accordo tra le parti era verbalmente concluso ma subordinato al fatto che non sorgessero imprevisti tecnici durante la gara serale. L’imprevisto, puntuale, è arrivato. L’Al-Nassr ha deciso di trattenere l’ex estremo difensore dell’Athletico Paranaense per altre due o tre partite, il tempo necessario a coprire la squalifica del compagno di reparto. Ora la palla passa al Grifone: la società rossoblù dovrà decidere se pazientare, lasciando il tecnico Daniele De Rossi e i dirigenti rossoblù in attesa, o se abbandonare la pista brasiliana per virare con decisione su altri profili disponibili immediatamente.

🚨🇸🇦 Following Al Aqidi’s red card and suspension next, Al Nassr inform Genoa they now block Bento’s loan move.



PAROLE – «Dopo l’espulsione e la squalifica di Al Aqidi, l’Al Nassr informa il Genoa che ora blocca il prestito di Bento. L’Al Nassr ha bisogno di Bento per le prossime partite e l’accordo raggiunto oggi era subordinato agli sviluppi della partita di stasera»