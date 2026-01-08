Mercato Genoa, in dirittura d’arrivo Bento! Il Grifone ha messo la freccia sulle altre pretendenti per il portiere brasiliano: le ultime

Il Genoa è pronto a blindare la propria porta con un acquisto di spessore internazionale. Dopo aver visto sfumare il romantico ritorno di Mattia Perin dalla Juventus, la dirigenza del Grifone ha virato con decisione su Bento Matheus Krepski. L’estremo difensore brasiliano classe 1999, attualmente sotto contratto con l’Al Nassr in Arabia Saudita, è ormai a un passo dal trasferimento in Liguria.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i Rossoblù hanno accelerato nelle scorse ore, superando la concorrenza del West Ham che si era mosso sul giocatore. I colloqui diretti con il club saudita sono stati proficui: gli ultimi dettagli burocratici ed economici verranno definiti subito dopo la partita in programma stasera. L’ex obiettivo dell’Inter si prepara dunque a sbarcare in Serie A, portando reattività e carisma alla difesa genoana.

🚨🔴🔵 Genoa are on the verge of signing Bento as new goalkeeper after new direct talks with Al Nassr.



Final details to be sorted after tonight match but Genoa have definitely overtaken West Ham in the race for Bento. pic.twitter.com/iDmpHiKXjv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

PAROLE – «Il Genoa è sul punto di ingaggiare Bento come nuovo portiere dopo i nuovi colloqui diretti con l’Al Nassr.

Gli ultimi dettagli saranno definiti dopo la partita di stasera, ma il Genoa ha sicuramente superato il West Ham nella corsa per Bento».

