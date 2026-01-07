Mercato Genoa, Bento insiste: pressing sul’Al‑Nassr per ottenere il via libera al trasferimento

Mercato Genoa: Bento non molla: pressing costante sull’Al‑Nassr per sbloccare il trasferimento, le ultime

Bento, portiere brasiliano dell’Al‑Nassr, continua a spingere con forza per convincere il club saudita ad accettare la proposta del Genoa. Come riportato nelle ultime ore, il giocatore ha ormai scelto la sua destinazione ideale e sta facendo tutto il possibile per favorire la buona riuscita dell’operazione.

Il pressing del brasiliano nei confronti dell’Al‑Nassr prosegue senza sosta: Bento considera il Genoa la soluzione perfetta per il proprio percorso di crescita e per garantirsi una vetrina importante in vista dei prossimi Mondiali. Una preferenza netta, che supera anche l’interesse mostrato dal West Ham, altra società che si è mossa concretamente per lui.

Nonostante la trattativa resti complessa, filtra comunque ottimismo. L’entourage del giocatore e il Genoa confidano di ottenere il via libera definitivo entro giovedì 8 gennaio, data indicata come possibile snodo decisivo per sbloccare l’affare.

