Al-Khelaifi: «Non esiste una seconda Superlega, sono rimasti in tre»

Il presidente del PSG e dell’ECA Al-Khelaifi è tornato ad attaccare la Superlega

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, è tornato ad attaccare il progetto della Superlega.

TUTTI CONTRO LA SUPERLEGA – «Tutti sono contro la Superlega: i tifosi, i media, i club piccoli e grandi. Loro invece sono solo tre. C’è un grande potenziale, siamo molto eccitati da quel che stiamo facendo e da quel che faremo. Mi chiedete della non-Superlega. Non esisteva una prima Superlega e non esiste una seconda. Come vedete siamo qui per parlare del futuro, delle collaborazioni, crediamo nelle nostre competizioni Uefa, in quelle per club».

UNITI – «La cosa positiva e al tempo stesso strana è che in questo momento stanno giocando nei tornei Uefa, si divertono quindi prendono parte alle competizioni migliori. Non c’è molto che possono fare. Noi siamo qui tutti uniti, facciamo parte dell’ECA. Abbiamo trovato la nostra unità nel 2021. Siamo tutti insieme lavorando come una famiglia».