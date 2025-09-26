Saudi Pro League, Al Nassr espugna Gedda: decisivi Mané e Cristiano Ronaldo contro l’Al Ittihad di Benzema

Saudi Pro League, Al Nassr da sogno: decisivi Mané e Cristiano Ronaldo contro l’Al Ittihad di Benzema. Il racconto della sfida

Il big match della Saudi Pro League non ha deluso le aspettative. All’Al Inma Bank Stadium di Gedda, l’Al Nassr ha superato l’Al Ittihad con un secco 2-0, confermandosi in vetta alla classifica e proseguendo la propria marcia a punteggio pieno. Protagonisti assoluti della serata due stelle del calcio mondiale: Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, entrambi a segno nel primo tempo.

Il racconto della partita

La sfida, valida per la quarta giornata di campionato, si è accesa fin dai primi minuti. L’Al Nassr, guidato da Luis Castro, ha imposto subito il proprio ritmo, sfruttando la velocità e la qualità dei suoi attaccanti. Dopo appena nove minuti, è stato Sadio Mané, ex Liverpool e Bayern Monaco, a sbloccare il risultato con un destro preciso che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

L’Al Ittihad, allenato dal francese Laurent Blanc, ha provato a reagire affidandosi all’esperienza di Karim Benzema e alla fantasia di Steven Bergwijn, ma la difesa gialloblù ha retto con ordine. Al 35’, è arrivato il raddoppio: Cristiano Ronaldo, ex Juve e leggenda portoghese e capitano dell’Al Nassr, ha firmato il 2-0 con un colpo di testa imperioso, confermando ancora una volta la sua straordinaria efficacia sotto porta.

Dominio Al Nassr, Al Ittihad in difficoltà

Nella ripresa l’Al Ittihad ha provato a riaprire la gara, spinto dal pubblico di casa e da un possesso palla superiore (55%), ma senza riuscire a concretizzare. Le occasioni create non hanno impensierito più di tanto la retroguardia ospite, mentre l’Al Nassr ha gestito con intelligenza, sfiorando anche il terzo gol in contropiede.

Il match si è chiuso con qualche nervosismo: ammoniti Bergwijn e Sharahili tra i padroni di casa, segno della frustrazione per una partita che ha visto i “Tigers” incapaci di incidere.

La classifica e le prospettive

Con questo successo, l’Al Nassr resta a punteggio pieno dopo quattro giornate, confermandosi come la squadra da battere. L’Al Ittihad, invece, incassa la prima sconfitta stagionale e dovrà subito rialzarsi per non perdere terreno nella corsa al titolo.