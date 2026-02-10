Connect with us
Al-Sadd, colpo Dilrosun: l’olandese raggiunge Mancini e Firmino in Qatar

Published

4 ore ago

on

By

Dilrosun screen

Al-Sadd, colpo Dilrosun: l’olandese raggiunge Mancini e Firmino in Qatar! L’ex Feyenoord firma con il club di Doha dopo l’addio all’América

Nuova avventura in Medio Oriente per Javairô Dilrosun. L’esterno offensivo olandese, cresciuto nel celebre vivaio dell’Ajax, riparte ufficialmente dal Qatar firmando con l’Al-Sadd. Si chiude così la sua parentesi oltreoceano con il Club América, società messicana che lo aveva ceduto in prestito al Los Angeles FC per disputare il Mondiale per Club.

Dopo aver vestito in Europa le maglie di Hertha Berlino, Bordeaux e Feyenoord, il classe ’98 approda alla corte di Roberto Mancini. Sarà proprio il tecnico jesino, ex ct dell’Italia campione d’Europa, a guidarlo in questa nuova tappa della carriera. Nello spogliatoio di Doha, Dilrosun (che vanta una presenza con la nazionale Oranje) troverà un altro volto noto del calcio mondiale: Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano, leggenda del Liverpool, accoglie il nuovo compagno per formare un attacco stellare nella Qatar Stars League.

