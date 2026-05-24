Tensione in casa Lazio: Lotito vs Basic e Isaksen che rifiuta l’ingresso in campo, i retroscena

Lazio, tensione al termine della partita: scintille tra Lotito e Basic secondo Il Messaggero, e caso Isaksen nel finale di gara

La Lazio ha chiuso la stagione all’Olimpico battendo il Pisa, una vittoria arrivata in un clima teso e disilluso, lontano dall’atmosfera delle grandi serate. L’ultimo saluto di Pedro, tra gol e lacrime, è stato uno dei momenti più intensi della serata, ma non l’unico: attorno alla squadra si sono registrati diversi episodi di nervosismo, sia durante la partita sia dopo il triplice fischio, quando protagonista è diventato il presidente Claudio Lotito.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il caso Isaksen

L’episodio più discusso riguarda Gustav Isaksen. Come riportato da Il Messaggero, l’esterno danese – inizialmente in panchina – sarebbe stato chiamato da Maurizio Sarri per entrare negli ultimi minuti, ma avrebbe rifiutato il cambio, alimentando ulteriormente il clima di tensione. Un gesto che non è passato inosservato né allo staff né ai compagni.

Tensione Lotito‑Basic

A fine gara, un altro momento delicato ha coinvolto Toma Basic, in scadenza il 30 giugno. Il croato, destinato a lasciare la Lazio insieme a Pedro e Hysaj, era stato oggetto di un tentativo last minute di rinnovo. Tentativo respinto.

Secondo la ricostruzione del quotidiano romano, Lotito avrebbe avvicinato Basic “rinfacciandogli” la fretta nel chiudere l’accordo con la sua prossima squadra, il Venezia, che lo ha scelto come rinforzo per il ritorno in Serie A. Il centrocampista non avrebbe gradito le accuse e avrebbe risposto negativamente alla proposta tardiva di prolungamento, allontanandosi poi rapidamente per evitare che la situazione degenerasse.