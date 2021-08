Albertosi su Gerd Muller: «Senza di lui la Partita del Secolo non sarebbe stata così bella»

Enrico Albertosi, ex portiere della Nazionale, ricorda Gerd Muller nel giorno della sua scomparsa: ecco le sue dichiarazioni

«In quella partita segnò due gol che ci mandarono in risi. Avevamo comandato la partita, poi Schnellinger ci ha portato ai supplementari e quella doppietta di Muller ci ha fatto pensare al peggio. Per fortuna, abbiamo saputo reagire e abbiamo vinto grazie a Rivera. Com’era Muller in campo? Una belva! Guai anche a commettere il minimo errore in area, non te lo perdonava. La Partita del Secolo? Sicuramente, senza Gerd Muller, quella partita non sarebbe stata così bella».