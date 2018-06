Alireza Jahanbakhsh è un’ala di grandissima qualità, un 26enne che nella stagione appena terminata ha fatto impazzire il pubblico del campionato olandese con una raffica di gol e assist

L’ala della nazionale iraniana si presenta al mondiale russo con in tasca il titolo di capocannoniere della Eredivise. Tanti assist al servizio dei compagni e giocate importanti, con ben 21 gol all’attivo con il suo club di appartenenza l’Az Alkmar. Una vera e propria sorpresa che ha attirato su se stesso le attenzioni di tante squadre.

ANAGRAFICA:

Nome e Cognome: Alireza Jahanbakhsh

Data di nascita: 11.08.1993

Nazionalità: iraniana

RUOLO:

ruolo originario: ala destra

ruolo secondario: trequartista o ala

Piede: destro e sinistro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alireza Jahanbakhsh è un’ala in possesso di un’ottima tecnica individuale che il ragazzo mette a disposizione della squadra. Attualmente gioca nell’Az Alkmaar con il quale nell’ultimo campionato appena concluso ha collezionato 33 presenze e messo a segno 21 gol e 12 assist, che gli sono valsi il titolo di capocannoniere dell’Eredivise. Per comprendere meglio il suo valore, possiamo dire che Alireza è il primo calciatore asiatico della storia ha raggiungere un risultato di questo tipo. Il forte talento iraniano oltre al ruolo primario di ala destra, può ricoprire anche quello di ala sinistra e di trequartista. Grande fiuto per il gol riesce ad essere un uomo assist di ottimo livello, grazie alla sua grande capacità di proporre cross interessanti e verticalizzazioni che tagliano in due le difese avversarie. Ottimo dribbling supportato da una corsa fluida e duratura, sono le altre caratteristiche interessanti di un calciatore poco chiacchierato ma davvero di primissimo ordine.

CARRIERA:

Alireza Jahanbakhsh inizia a giocare nella squadra iraniana del Damash di Teheran, dove milita per due stagioni prima di approdare nel campionato olandese. Viene acquistato infatti dal NEC che lo fa esordire con la seconda squadra, per poi promuoverlo nella Eredivise. Viste le sue eccellenti qualità viene notato da club più blasonati e nel 2015, passa all’Az Alkmaar con il quale disputa le seguenti stsagioni. Come detto nell’ultima si è laureato capocannoniere del torneo con 21 reti, acquisendo un valore di mercato che oscilla attualmente tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Con la nazionale del suo paese inizia con la under 19 dove colleziona 19 presenze e mette a segno ben 11 reti, nell’under 23 invece detiene 6 presenze con un gol all’attivo. Con la nazionale maggiore invece finora ha collezionato 36 presenze con 4 reti realizzate.

Mercato e Mondiale:

Come detto Alireza è entrato nella storia del calcio asiatico grazie all’impresa compiuta in questa stagione in Olanda. Ovviamente di lui si sono accorti tanti club e radio mercato ha svelato l’interesse nei suoi confronti di alcuni club importanti. Tra questi il Manchesetr United di Mourinho ed il Napoli di Carlo Ancelotti che pare sia stata la squadra ad aver effettuato il sondaggio più importante. Nel mondiale russo l’Iran dovrà affrontare un girone molto difficile ed impegnativo, sulla sua strada troverà infatti la Spagna, il Portogallo ed il Marocco. La stella oltre a Alireza è Azmoun del Rubin Kazan; per loro e per i compagni un’occasione per far vedere al mondo di cosa sono capaci.