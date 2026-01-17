Alisha Lehmann, spazio ridotto anche al Como Women: si apre la possibilità di un’altra partenza verso l’estero

Alisha Lehmann non trova continuità al Como Women: possibile un nuovo trasferimento fuori dalla Serie A

Il percorso italiano di Alisha Lehmann potrebbe interrompersi prima del previsto, complice il forte richiamo della Women’s Super League. Come riportato dalla BBC, il Leicester City avrebbe già avviato i contatti con il Como Women per riportare l’attaccante svizzera in Inghilterra già nel mercato di gennaio, chiudendo così un’esperienza in Serie A segnata da qualche lampo, molte difficoltà e pochissimo spazio.

Un addio amaro alla Juventus Women Sbarcata a Torino nell’estate 2024 con un’aura più mediatica che tecnica, Lehmann non è mai riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale nelle Juventus Women. Pur contribuendo alla conquista dello scudetto 2024‑25, la classe ’99 ha totalizzato appena 18 presenze, quasi sempre da subentrante, rimanendo ai margini delle rotazioni. La sensazione di essere una “comprimaria di lusso” l’ha spinta, lo scorso agosto, a tentare una nuova avventura accettando la proposta del Como.

Il “miraggio” Como e il desiderio di rilancio Nemmeno sul Lario, però, le cose sono andate come sperato. Nonostante un contratto triennale e un progetto costruito anche attorno alla sua immagine, Lehmann non è riuscita a imporsi: solo 9 presenze e 1 gol nella prima parte di stagione, con tanta panchina e pochi minuti effettivi. La mancanza di continuità l’ha portata a valutare seriamente un ritorno immediato in WSL, un campionato che conosce bene dopo le esperienze con West Ham e Aston Villa.

Il Leicester la considera il profilo ideale per dare esperienza e qualità alla squadra, mentre per Lehmann il trasferimento rappresenterebbe un’occasione preziosa per ritrovare quel protagonismo che in Italia, tra Juventus e Como, è rimasto più un’illusione che una realtà.

