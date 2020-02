Allarme coronavirus, il Torino ferma l’attività del settore giovanile: oggi e domani stop a tutti gli allenamenti

L’allarme coronavirus condiziona anche l’attività del vivaio del Torino. In casa granata, infatti, fino a mercoledì non sono previsti allenamenti dei gruppi dall’Under 18 in giù.

Oggi e domani, insomma, scenderanno in campo soltanto la prima squadra di Longo e la Primavera di Sesia. In attesa di sviluppi sull’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo anche il Piemonte e, in particolare, proprio Torino.