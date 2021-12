Allegri a Sky: «Morata? Più si innervosisce, più cerca il gol, e peggio è»

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky alla vigilia del match tra la Juve e il Malmoe di Champions League. Le sue parole

Ai microfoni di Sky, Allegri ha parlato alla vigilia di Juve Malmoe.

MORATA – «Alvaro deve stare sereno perché comunque l’altra sera ha fatto una bellissima partita. Se avesse fatto gol avrebbe fatto una partita da 8. I gol li farà, li ha sempre fatti. In questo momento qui, ho detto agli attaccanti di rimanere sereni e rimanere lucidi dentro e fuori dall’area. Non segna, si innervosisce e per un attaccante l’importante è il gol. Ha fatto due bellissime partite con Atalanta e Genoa, gli è mancato solo il gol. Ma più uno si innervosisce, più cerca il gol, e peggio è. La serenità ti dà calma e lucidità dentro l’area».