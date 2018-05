Allegri, l’Arsenal insiste: c’è il tesoretto per convincere Max

L’allenatore della Juventus è finito nel mirino dell’Arsenal. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, potrebbe andare in Premier League

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto la 4ª Coppa Italia consecutiva battendo in finale il Milan per 4-0. Il tecnico dei bianconeri, in attesa del suo quarto Scudetto consecutivo e di conseguenza del quarto double consecutivo, riflette sul futuro. Max incontrerà la dirigenza bianconera al termine della stagione e farà il punto della situazione. L’allenatore ha un contratto fino al 2020 ma potrebbe salutare a fine stagione.

In Inghilterra si continua a parlare di un futuro all’Arsenal. Il tecnico bianconero è corteggiato dai Gunners, che sono alla ricerca del dopo Wenger. A Londra hanno individuato proprio nel tecnico quattro volte campione d’Italia con la Juventus l’uomo adatto a raccogliere l’eredità del tecnico francese. I londinesi sono pronti a tentare Max con un tesoretto importante da poter investire sul mercato.