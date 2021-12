Juventus, Allegri: «Dybala? Abbiamo rischiato. Noi meno bravi oggi»

Allegri a Dazn: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo Venezia Juve. L’analisi a caldo del match del Penzo

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn al termine della sfida del Penzo contro il Venezia. Le parole dell’allenatore della Juventus:

PRESTAZIONE – «Il primo tempo è stato bello, abbiamo creato e tirato in porta. Abbiamo avuto un blackout come a Salerno nel primo quarto d’ora del secondo tempo. A Salerno hanno preso il palo, oggi hanno fatto gol. Bastava avere la pazienza di giocare due-tre palle alte sulle punte. Non siamo stati bravi a portare a casa una vittoria che oggi era molto importante».

DYBALA – «Purtroppo abbiamo rischiato, e ora vediamo. Mercoledì aveva avuto un affaticamento, sembrava che stesse bene e invece non era così».

