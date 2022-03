Allegri: «Vincere qui non era facile. Morata tra i primi in Europa». Le parole del tecnico della Juventus dopo la Sampdoria

Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Sampdoria Juve. Le sue dichiarazioni.

MORATA – «Ha un livello tecnico tra i primi d’Europa. Se gioca spalle alla porta fa più fatica, se gioca negli spazi diventa più bravo e mette in campo le sue caratteristiche».

SODDISFATTO – «Sul piano tecnico è stata una buona partita. Dobbiamo migliorare nel momento in cui controlliamo la partita. Serve più conoscenza tra i giocatori: Vlahovic è entrato bene, ma serve capire i momenti per fare male all’avversario. Vincere qui non è facile, era importante per consolidare il quarto posto e prepararci al meglio per la sfida di mercoledì».

KEAN – «Ha fatto una buona partita. Quando gioca è sempre efficace, è importante per questa squadra. Deve migliorare nella gestione, anche tecnicamente. A volta ha stoppato la palla e gli è andata via tre metri».

