Allegri Fabregas, Sabatini tuona: «Gravissimo ciò che è successo in campo, neanche in Terza Categoria! Ma che roba è??»

Allegri Fabregas, il giornalista Sandro Sabatini ha tuonato così dopo l’acceso dibattito avvenuto durante Milan Como

L’infuocato post-partita di San Siro tra Milan e Como continua a far discutere e a dividere l’opinione pubblica. La lite nel tunnel degli spogliatoi tra i due allenatori è balzata agli onori della cronaca, ma c’è chi ritiene che il vero scandalo si sia consumato sul rettangolo verde. Attraverso il proprio canale YouTube, Sandro Sabatini ha risposto alle domande dei tifosi, analizzando con estrema durezza l’episodio che ha scatenato la bufera.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il gesto in campo: “Inaccettabile anche in Terza Categoria”

Sabatini ha voluto spostare l’attenzione dalla rissa sfiorata in sala stampa alla scintilla originaria che ha infiammato gli animi. Al centro della polemica c’è l’intervento di Cesc Fàbregas che ha fisicamente ostacolato un giocatore avversario a bordo campo.

“Mi sembra incredibile che si rischi di far passare in primo piano il bisticcio davanti alla sala stampa”, ha dichiarato il giornalista. “Quello che è gravissimo è ciò che è successo in campo. L’allenatore che tocca e mette le mani addosso al giocatore della squadra avversaria è qualcosa di inaudito. Non può accadere neanche in Terza Categoria, figuriamoci in Serie A”.

Il cortocircuito arbitrale e il rosso ad Allegri

L’affondo di Sabatini si estende poi a quello che ritiene un vero e proprio cortocircuito della squadra arbitrale e del VAR. L’episodio, infatti, è costato l’espulsione diretta a Massimiliano Allegri reo di aver protestato troppo animatamente.

“In Premier League o in qualsiasi altro campionato ci sarebbe stato il rosso diretto per Fàbregas”, ha tuonato Sabatini. “Invece l’arbitro non si è accorto di nulla, il quarto uomo è rimasto silente, il VAR non ha segnalato l’episodio e l’assistente ha taciuto. Ha protestato Allegri, è stato espulso lui, e in campo è rimasto Fàbregas. Ma che roba è?”.

Le scuse di Fàbregas: “Esercizio di ipocrisia”

Infine, il commentatore ha bocciato senza appello le giustificazioni offerte dall’allenatore spagnolo nel post-gara: “Calma con le scuse. O sono sincere e sensate, oppure diventano solo un esercizio di ipocrisia. Le scuse non lavano tutto”. Un commento tranchant che testimonia come le scorie di questa partita siano destinate a far discutere ancora a lungo.