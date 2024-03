Allegri, grave dimenticanza nel post partita: cos’è successo

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si è dimenticato di lanciare il messaggio anti-razzismo della Serie A

Il nervosismo ha fatto un brutto scherzo a Massimiliano Allegri quest’oggi. Non stiamo parlando dello 0-0 col Genoa, ma di quanto successo nel post partita di Dazn. Infatti il tecnico bianconero avrebbe dimenticato un passaggio importante.

Alla domanda di Giorgia Rossi «Ha un messaggio da mandare?», Allegri ha risposto: «No non c’è, arrivederci» andandosene via. Nulla di male, se non fosse che la giornalista si stesse riferendo al messaggio anti-razzismo che tutti gli allenatori stanno leggendo in questi giorni, oltre ad avere l’adesivo sul petto.