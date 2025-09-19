Allegri carica il Milan: «Abbiamo bisogno di continuità. Questi giocatori devono essere decisivi» - Calcio News 24

Milan, Allegri suona la carica: «Con l’Udinese serve continuità. È una delle quattro gare chiave della stagione»

Alla vigilia di Udinese-Milan, valida per la quarta giornata di Serie A, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per analizzare il momento della sua squadra. La sfida si giocherà domani sera alle 20:45 al BluEnergy Stadium di Udine.

Il tecnico del Milan, che non sarà in panchina a causa della squalifica, ha subito sottolineato l’importanza dell’appuntamento: «Affrontiamo una squadra fisica e ben organizzata. Sarà un test importante per capire se siamo sulla strada giusta. Abbiamo vinto due partite, ma questo non basta: dobbiamo trovare continuità».

Parlando della crescita della squadra, Allegri è rimasto cauto: «Non siamo guariti solo per due vittorie. Domani bisognerà accendere l’interruttore sin dal primo minuto. Le partite chiave in una stagione sono quattro: questa è una di quelle. Serviranno compattezza e lucidità».

Il tecnico ha poi fatto il punto sugli infortunati: «Leao non sarà disponibile per il Lecce, ma speriamo di averlo col Napoli. Maignan è pronto, tornerà in campo martedì. Pulisic sta bene, vedrò se farlo partire titolare o inserirlo a gara in corso».

Tra gli aspetti tattici affrontati, Allegri ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio: «Non è solo una questione di moduli, ma di atteggiamento. Fofana, Loftus, Rabiot… tutti devono contribuire anche in zona gol. Serve che anche centrocampisti e difensori diano il loro apporto realizzativo».

In merito all’assenza per squalifica, Allegri ha ironizzato: «Sbaglio io che mi arrabbio, ma non sempre si può restare calmi. Sul VAR dico che ha migliorato il calcio, ma resta uno strumento soggettivo».

Sui singoli, parole positive per Gimenez («Sta bene, farà gol»), Modric («Un Pallone d’Oro, umile e determinante»), Ricci («Cresce ogni giorno»), e Saelemaekers («Ha tenuto equilibrio mentale per tutta la partita col Bologna»).

Infine, un pensiero sul percorso stagionale del Milan: «Questo è un ambiente dove serve equilibrio. La normalità al Milan deve essere vincere, non il contrario. La squadra sta acquisendo spirito e responsabilità. Dobbiamo fare ancora tanti punti, ma siamo sulla strada giusta».