Allegri e il nuovo Milan: «La squadra ha cambiato chip, ora serve equilibrio»

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla fine della tournée tra Asia ed Australia ed in vista dell’inizio della stagione

La tournée in Asia e Australia ha lasciato buone sensazioni a Massimiliano Allegri e al suo Milan. Nonostante una rosa ancora incompleta e avversari di livello come Arsenal e Liverpool, il tecnico si è detto soddisfatto per il lavoro svolto dai rossoneri. Gli assenti, da Modric a Gimenez, e gli acquisti ancora in arrivo non hanno impedito al gruppo di mostrare segnali positivi sia sul piano fisico che mentale. Dopo un 2024-25 da dimenticare, chiuso con un deludente ottavo posto, l’effetto Allegri si è fatto sentire. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’atteggiamento in campo è mutato e i principi di gioco sono già visibili. Lo scudetto resta un tabù da non pronunciare, ma l’obiettivo Champions è concreto. Di seguito le sue parole, riportate dalla Rosea.

BILANCIO DEL RITIRO ESTIVO – «Da quando abbiamo iniziato, abbiamo fatto tre settimane – anzi venticinque giorni – di buon lavoro. È stato un tour positivo, con discrete prestazioni nelle tre amichevoli disputate. I ragazzi hanno lavorato bene, sono contento. Ora però serve alzare la tensione mentale perché arrivano le partite vere. La prima sarà quella di Coppa Italia contro il Bari, poi ci sarà subito l’esordio in campionato. Dobbiamo farci trovare pronti».

ENTUSIASMO DEI TIFOSI – «Se è lecito per i tifosi essere ottimisti? Lo vedremo alla fine. Dobbiamo pensare di giorno in giorno, senza esaltarsi quando le cose vanno bene. È un lavoro di equilibrio. Ci saranno momenti difficili e sarà lì che dovremo dimostrare il nostro valore».

VALORE DEI SINGOLI – «I giocatori forti lo sono sempre, a dicembre come a giugno. Quelli scarsi restano scarsi in qualsiasi momento. Per questo dico che a livello mentale bisogna mantenere lucidità per affrontare un campionato che è una lunga crociera di trentotto tappe».

SPIRITO DEL GRUPPO – «Sono contento dell’entusiasmo che ho ritrovato nel gruppo. L’ultima gara contro il Perth Glory è stata affrontata con serietà, nonostante fosse una partita di fine tournée. E vedere tanti tifosi qui in Australia è stato emozionante».

PROSSIMI IMPEGNI – «Siamo stati accolti molto bene e ringraziamo tutti per il calore. Ora archiviamo questo primo mese e pensiamo alle prossime due amichevoli, a Dublino e Londra. Dopo, si farà sul serio e sarà vietato sbagliare».