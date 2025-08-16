Allegri Milan, le parole del tecnico alla vigilia del Bari: «Coppa Italia importante, domani il primo passo. Su Tare e sul calciomercato…»

Allegri Milan, l’allenatore rossonero ha caricato la squadra ribadendo l’importanza della Coppa Italia: le parole del tecnico

Finalmente ci siamo: l’attesa è terminata. Il Milan si prepara a disputare la sua prima partita ufficiale della stagione 2025/2026. Si prospetta un’annata ricca di ambizioni, con un volto nuovo in panchina e una figura chiave in dirigenza. Domani sera, domenica 17 agosto, i rossoneri affronteranno il Bari sul terreno di San Siro, in un match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:15 e, per i tifosi, la gara sarà visibile in chiaro su Canale 5.

Questa stagione apre un nuovo capitolo per il Milan, che ha affidato la guida tecnica a Massimiliano Allegri, il cui ritorno è stato accolto con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori, a dimostrazione della volontà del club di puntare sull’esperienza e sulla conoscenza dell’ambiente rossonero. Al suo fianco, una figura di grande rilievo è entrata a far parte della società: Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del club. La collaborazione tra Allegri e Tare sarà fondamentale per costruire una squadra competitiva, pronta a lottare su tutti i fronti, dalla Serie A alle competizioni europee.

Nonostante l’importanza dell’esordio stagionale, Massimiliano Allegri ha deciso di non svolgere la consueta conferenza stampa pre-partita, preferendo rilasciare dichiarazioni esclusive ai microfoni di SportMediaset, la stessa emittente che trasmetterà la gara anche in streaming su Mediaset Infinity. Le parole del tecnico toccheranno temi come la preparazione, le aspettative per la stagione e l’importanza di partire con il piede giusto in una competizione come la Coppa Italia, spesso sottovalutata ma capace di dare slancio al morale della squadra.

Il Bari, sebbene militante in una categoria inferiore, è un avversario da non sottovalutare. Le partite di Coppa Italia, specialmente in avvio di stagione, possono riservare sorprese e richiedono la massima concentrazione. Il Milan dovrà affrontare il match con determinazione, evitando cali di tensione e sfruttando il supporto del pubblico di San Siro. Questo incontro rappresenta non solo il primo impegno ufficiale, ma anche un’opportunità per valutare i nuovi acquisti e lo stato di forma della rosa dopo la preparazione estiva.

I tifosi rossoneri sono pronti a riabbracciare la squadra e a sostenere Massimiliano Allegri e Igli Tare in questo nuovo progetto. L’obiettivo è chiaro: partire con una vittoria per proseguire il cammino in Coppa Italia e costruire le basi per una stagione da protagonisti. L’appuntamento è quindi per domani sera a San Siro, per un avvio di stagione che si annuncia emozionante per tutti i sostenitori del Milan.

STATO D’ANIMO – «C’è grande entusiasmo e ringraziamo tutti i tifosi che domani arriveranno allo stadio. Dovremmo essere bravi noi a giocare una partita di responsabilità, ordinata e di grande tecnica».

BARI – «Dovremmo avere grande rispetto del Bari, squadra organizzata e con un buon allenatore: ha fatto una buona preparazione. Domani conta la vittoria, dobbiamo cercare di andare avanti per arrivare a maggio alle finali».

COPPA ITALIA – «È uno dei nostri tre obiettivi ed è una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare. il campionato si giocherà su 38 partite e bisognerà mantenere un grande equilibrio».

MERCATO – «Credo che il Milan, la società abbia lavorato molto bene. Tare ha lavorato molto bene. I nuovi si sono integrati molto bene: c’è un buono spirito».