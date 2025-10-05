Allegri post Juve-Milan: «Partita emozionante qui allo Stadium. Siamo peccati su quell'aspetto» - Calcio News 24

Allegri dopo Juve-Milan: «Partita emozionante, ma il Milan doveva essere più cattivo»

Il ritorno di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium non è passato inosservato. Accolto calorosamente dai tifosi della Juventus, l’attuale tecnico del Milan ha vissuto una serata intensa dal punto di vista emotivo, ma con un pizzico di rammarico per quanto visto in campo. Il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan ha lasciato qualche rimpianto ai rossoneri, e Allegri non ha nascosto il suo disappunto nel post-partita ai microfoni di DAZN.

Allegri e l’accoglienza dell’Allianz

«È stato emozionante tornare a Torino», ha dichiarato Allegri. «Ho rivisto tante persone con cui ho condiviso otto anni straordinari. Ringrazio il pubblico per l’accoglienza, mi ha fatto davvero piacere». Nonostante l’attuale veste rossonera, il legame tra Allegri e la Juventus resta forte, testimoniato dal calore ricevuto dai tifosi.

L’analisi della gara: buona Juve, ma Milan sprecone

Dal punto di vista tecnico, Allegri è stato molto lucido: «Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nella ripresa siamo cresciuti fisicamente. Avevamo la Juventus in mano, ma nel momento decisivo dovevamo essere più concreti. In certe situazioni bisogna essere cattivi». Il tecnico ha sottolineato come la mancanza di cinismo sotto porta sia costata cara, soprattutto dopo le occasioni clamorose sprecate da Leao e Pulisic.

Il rigore di Pulisic e il ritorno di Leao

Sulla chance dal dischetto, Allegri ha minimizzato: «Non ho neanche visto come ha calciato. I rigori si sbagliano». Su Leao, invece, ha spiegato: «È appena tornato dopo 45 giorni fuori, ha bisogno di ritrovare condizione. Deve fare un salto di qualità, quando arriva in certe zone del campo deve capire che può decidere le partite».

Su Gimenez e la gestione della rosa

Allegri ha speso parole positive anche per Gimenez: «Ha fatto la sua miglior partita, lavora tanto per la squadra. Quando l’ho sostituito, ho preferito inserire forze fresche per provare a vincerla».

Conclusione: Allegri tra emozione e ambizione

Il ritorno di Allegri a Torino è stato emozionante, ma la sua mente è già proiettata al futuro con il Milan. «Sono contento di essere tornato, ma ora penso solo a far crescere questa squadra. Serve pazienza, ma anche cattiveria nei momenti decisivi». Le sue parole confermano la determinazione di un allenatore che non ha perso la fame di vittorie.