Juve Milan, Allegri deve risolvere un grande problema. La situazione attuale - Calcio News 24

Juventus-Milan, Allegri con un dubbio in difesa: ballottaggio ancora aperto. La situazione attuale

Massimiliano Allegri è pronto per il big match tra Juventus e Milan, in programma domenica sera all’Allianz Stadium, ma non ha ancora sciolto tutti i nodi di formazione. In particolare, c’è un ballottaggio in corso nella difesa rossonera che potrebbe incidere in modo significativo sull’assetto tattico della partita.

Il tecnico del Milan, infatti, spera di recuperare Fikayo Tomori, reduce da un problema all’adduttore. Il difensore inglese ha svolto lavoro personalizzato per tutta la settimana ma nelle ultime ore è tornato ad allenarsi in gruppo, segnale incoraggiante per un possibile impiego contro la squadra di Allegri.

Tuttavia, lo staff medico milanista mantiene la massima prudenza, e lo stesso Allegri, che conosce bene l’importanza degli equilibri difensivi, sa che Tomori potrebbe non essere al 100%. Per questo resta viva l’ipotesi di vedere in campo Koni De Winter, pronto a prendere il posto del centrale britannico.

Il tecnico bianconero dovrebbe confermare la difesa a tre, e anche il Milan sembra orientato a specchiarsi con lo stesso modulo. In questo contesto, Allegri osserverà con attenzione le mosse di Pioli (o Tudor, se confermato come guida rossonera), soprattutto nella scelta di chi affiancherà Gabbia e Pavlovic.

La scelta tra Tomori e De Winter non è solo tecnica ma anche gestionale: la voglia dell’ex Chelsea di esserci è tanta, ma in partite così delicate Allegri sa quanto sia fondamentale evitare rischi inutili, soprattutto con il calendario che non concede pause.

Nel reparto offensivo del Milan, intanto, la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Pulisic e Santiago Gimenez, con Rafael Leao in leggero vantaggio per partire dal primo minuto sulla fascia sinistra. Ma è la fase difensiva quella che preoccupa maggiormente l’ambiente milanista.

Massimiliano Allegri, da parte sua, prepara la sfida curando ogni dettaglio. Con la Juventus in cerca di certezze dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, il tecnico livornese vuole capitalizzare le difficoltà dell’avversario e portare a casa tre punti fondamentali.

Le ultime decisioni arriveranno solo dopo la rifinitura. Ma una cosa è certa: Allegri, come sempre, avrà studiato ogni possibile scenario.