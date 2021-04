Allegri torna alla Juve? Ecco cosa filtra sul futuro del tecnico livornese

Il momento difficile di Andrea Pirlo alimenta le voci di un possibile ritorno di Max Allegri: cosa filtra in merito alla vicenda

La sconfitta contro il Benevento e il pareggio agguantato da Ronaldo contro il Torino, sono le due ultime istantanee della Juventus di Andrea Pirlo. I tifosi vorrebbero l’esonero del tecnico e Pirlo si gioca tanto, se non tutto, nello spareggio Champions contro il Napoli il prossimo 7 aprile.

Qualora Andrea Agnelli dovesse decidere per il clamoroso cambio in corsa, torna di stretta attualità il nome di Max Allegri per un ritorno alla Continassa. Lo stesso Allegri però non sarebbe così convinto di un ritorno alla Juve per alcune divergenze con Fabio Paratici e Pavel Nedved al momento dell’addio oramai quasi tre anni fa. La situazione sembra sempre molto liquida