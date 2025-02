Allenamento Atalanta, Kolasinac pronto al recupero? Le ultime novità da Zingonia dopo la sessione

Allenamento Atalanta, miglioramenti nerazzurri per Kolasinac. Ecco le ultime novità dopo la sessione al Centro Bortolotti di Zingonia

Novità molto importanti in casa Atalanta dopo la sessione odierna al Centro Bortolotti di Zingonia: Kolasinac oggi si è allenato individualmente insieme a Lookman. Terapie per Maldini, Scalvini, Scamacca e Kossounou.

Oggi allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco a Bruges; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato ieri sera con un buon minutaggio.