Allenamento Atalanta, come sta Kossounou dopo il cambio in quel di Monza? Le condizioni del difensore - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, come sta Kossounou dopo il fastidio muscolare durante la partita contro il Monza? Ecco le ultime da Zingonia

Oggi l’Atalanta ha ripreso l’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia, e ci sono delle novità per quanto riguarda i cosiddetti infortunati.

Nessun problema per Kossounou. Semplice fastidio e immediatamente sparito. Lavoro in campo per Palestra, sessione individuale per Stefan Posch. Terapie per i soliti Scalvini, Scamacca e Kolasinac.