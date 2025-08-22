 Allenamento Atalanta, come sta procedendo il recupero di Kolasinac? Ecco la situazione - Calcio News 24
Atalanta News

Allenamento Atalanta, come sta procedendo il recupero di Kolasinac? Ecco la situazione

Allenamento Atalanta, le novità a 48 ore dal match contro il Pisa in casa. Ecco il report ufficiale

Novità molto importanti in casa Atalanta soprattutto dopo l’allenamento odierno (a due giorni dalla sfida con il Pisa).

Kolasinac continua il recupero in casa Atalanta: oggi sessione individuale per il difensore. Terapie per Bakker, lavoro individuale in campo per Ademola Lookman.

IL COMUNICATO

A due giorni dall’esordio in campionato contro il Pisa, i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al match contro i toscani sostenendo una seduta di lavoro pomeridiana al Centro Bortolotti. Per la 1ª della Serie A Enilive 2025/26, i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio di Bergamo domenica 24 agosto alle ore 20.45.

Nella giornata di domani, sabato 23 agosto, mister Jurić e il suo staff dirigeranno a Zingonia un altro allenamento pomeridiano a porte chiuse.

