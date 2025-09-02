Allenamento Cagliari, Pisacane e la situazione intorno agli infortuni - Calcio News 24

Allenamento Cagliari: ripresa al CRAI Sport Center con i nuovi acquisti già in campo

È ripresa nel pomeriggio, presso il CRAI Sport Center di Assemini, la preparazione della squadra sarda. L’allenamento del Cagliari, guidato dal tecnico Fabio Pisacane, ha segnato l’inizio di una nuova settimana di lavoro in vista della prossima giornata di Serie A, dopo la breve pausa dovuta agli impegni delle nazionali. Assenti, infatti, i giocatori rossoblù convocati con le rispettive selezioni, il gruppo ha svolto la seduta con i calciatori rimasti a disposizione.

L’allenamento del Cagliari si è aperto con una fase di attivazione muscolare in palestra. Gli atleti hanno effettuato esercizi mirati alla prevenzione degli infortuni e alla preparazione fisica generale. Successivamente, il lavoro si è spostato sul campo, dove Pisacane ha impostato esercitazioni tecniche e sessioni dedicate al possesso palla, con enfasi sulla velocità di circolazione e la gestione degli spazi stretti.

La parte centrale dell’allenamento del Cagliari ha previsto una partitella a campo ridotto, utile per migliorare l’intensità di gioco e lavorare sulle letture tattiche. A chiudere la seduta, una serie di esercizi atletici specifici per sviluppare resistenza e condizione fisica generale, elementi fondamentali per affrontare al meglio le prossime sfide.

Buone notizie per i tifosi: all’allenamento del Cagliari hanno preso parte anche i nuovi acquisti. Andrea Belotti, Juan Martín Rodríguez e Zé Pedro si sono allenati regolarmente con il gruppo, iniziando così il loro percorso di inserimento all’interno dello spogliatoio e del sistema tattico rossoblù. La loro presenza fin da subito è un segnale positivo per lo staff tecnico, che punta a integrarli quanto prima nei meccanismi della squadra.

Diverso il programma per Leonardo Pavoletti, che ha proseguito il suo iter di recupero con un lavoro personalizzato. Le sue condizioni fisiche vengono monitorate quotidianamente, e lo staff medico lavora per riportarlo gradualmente in gruppo.

L’allenamento del Cagliari proseguirà domani, mercoledì 3 settembre, con una nuova seduta mattutina ad Assemini. La squadra continua a lavorare con determinazione per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato dopo la sosta.