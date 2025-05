Allenamento Cagliari, le ultime novità della squadra di Nicola. Quel giocatore potrebbe non farcela - Calcio News 24

Allenamento Cagliari, le ultime novità per quanto concerne la sessione odierna in Sardegna. Le ultime

Novità molto importanti per quanto concerne il Cagliari dopo l’ultimo allenamento: preparandosi alla sfida contro l’Udinese.

IL COMUNICATO – Verso Cagliari-Udinese, i rossoblù di mister Nicola si sono ritrovati questa mattina al CRAI Sport Center per una nuova seduta di allenamento. Attivazione tecnica, poi esercitazioni sul possesso palla e sviluppi di gioco provati in funzione del match dell’Unipol Domus, in programma sabato 3 maggio. A chiudere, una sessione dedicata alle palle inattive e serie di conclusioni a rete. Terapie per Yerry Mina.Domani, venerdì 2, nuovo allenamento in programma al mattino. Al termine mister Nicola incontrerà i media per presentare il match, appuntamento alle 12.15: la conferenza verrà trasmessa in diretta sulla app del Cagliari Calcio