Allenamento Inter, Chivu preoccupato per quel giocatore. Ci sarà a Liverpool? La situazione non lascia dubbi

Allenamento Inter: preoccupazione per Akanji in vista del Liverpool. La situazione non lascia dubbi

Brutte notizie per Cristian Chivu e per l’Inter, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Liverpool. Durante l’allenamento Inter di rifinitura ad Appiano Gentile, Manuel Akanji, difensore svizzero e tra i giocatori più esperti della rosa nerazzurra, non ha preso parte alla seduta. L’assenza ha subito acceso l’allarme in vista del big match europeo, anche se fortunatamente non si tratta di un problema muscolare o traumatico.

Il motivo del forfait è una leggera sindrome influenzale, che ha costretto Akanji a restare a riposo e a saltare l’allenamento Inter pre-gara. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, ma al momento la sua presenza contro il Liverpool resta in forte dubbio. Una tegola importante per Chivu, che rischierebbe di perdere un punto di riferimento chiave nella difesa proprio in una delle partite più delicate della stagione.

Se Akanji non dovesse recuperare, il principale candidato a sostituirlo sarebbe Yann Aurel Bisseck, difensore tedesco già utilizzato nelle rotazioni europee. Chivu, però, spera ancora in un recupero dell’ex Borussia Dortmund: ci sono più di 24 ore per valutare l’evoluzione della sua condizione e capire se potrà almeno sedere in panchina.

Non è la prima volta che un virus influenzale condiziona la preparazione dell’Inter in questa fase della stagione. Solo di recente anche Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, era stato fermato dalla stessa sindrome, saltando il match di campionato contro il Pisa. Un precedente che impone cautela e che rende ancora più incerta la situazione di Akanji in vista della notte europea di San Siro.

Chivu, che si prepara a una sfida cruciale per il cammino dell’Inter in Champions League, spera di non dover rinunciare a uno dei suoi leader difensivi proprio contro un avversario del calibro del Liverpool. Le prossime ore saranno decisive per sciogliere ogni dubbio sulla disponibilità di Akanji.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A