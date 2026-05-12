Allenamento Inter, sorpresa nella rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Lazio: Thuram in gruppo! Cosa filtra sulle scelte di Chivu

Sorpresa positiva per l’Inter alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. Durante l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, si è allenato regolarmente con il gruppo. A riferirlo è Sky Sport, che ha raccontato la presenza del numero 9 nerazzurro nei primi minuti della seduta aperti ai media.

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Thuram Inter, contrattura alle spalle: il francese può essere convocato

Il problema accusato nella seduta di ieri sembrava poter complicare i piani di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, a soli due giorni dall’ultimo atto della competizione. La contrattura, però, appare in via di smaltimento e, salvo sorprese, Thuram sarà a disposizione per la finale. Resta da capire se il tecnico romeno deciderà di utilizzarlo dal primo minuto oppure a gara in corso, valutando anche il rischio di una ricaduta.

Nella giornata di ieri si era già preparato Ange-Yoan Bonny, attaccante francese e possibile alternativa in caso di forfait. Il suo nome resta comunque caldo, soprattutto se lo staff tecnico dovesse scegliere un approccio prudente con Thuram.

Thuram Inter, Pio Esposito arruolabile: Calhanoglu verso il forfait

Buone notizie anche per Francesco Pio Esposito, giovane centravanti nerazzurro, non ancora al 100% ma ormai da tre giorni al lavoro con il gruppo. L’attaccante sarà quindi arruolabile per la sfida contro la Lazio, anche se difficilmente partirà dall’inizio.

Situazione diversa per Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, che non si è mai allenato con i compagni e non sarà disponibile per la finale. Il giocatore viaggerà comunque con la squadra, restando vicino al gruppo in una serata dal peso importante.

In attacco il punto fermo resta Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, rientrato dopo l’ennesimo problema al soleo e già capace di incidere con un gol e due assist in meno di 100 minuti. Accanto a lui, Chivu dovrà scegliere tra la gestione di Thuram e la candidatura di Bonny.