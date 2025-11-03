Allenamento Juventus pre Sporting Lisbona LIVE: gli aggiornamenti e le ultimissime dalla Continassa - VIDEO

Juventus News
Allenamento Juventus pre Sporting Lisbona: gli aggiornamenti e le ultimissime dalla Continassa – VIDEO
Allenamento Juventus pre Sporting Lisbona : la rifinitura dei bianconeri alla Continassa alla vigilia del match di Champions League 2025/26 – VIDEO
(Andrea Bargione inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano lo Sporting Lisbona domani nel quarto match di Champions League. Dopo i due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta di misura contro il Real Madrid, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo allo Stadium.
Questo pomeriggio, la squadra del neo tecnico Spalletti scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle ore 15. Calcionews24 segue LIVE la seduta con immagini e video.
LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24
FIGC, Giorgio Chiellini eletto nuovo consigliere federale! Il dirigente della Juve entra nel Consiglio: «Un onore rappresentare la Serie A»
Calciomercato Juventus: quel calciatore osservato speciale nella serata di Champions League all’Allianz! Ecco i nomi da tenere d’occhio… Le ultime
Ultimissime
video
Spalletti Juventus, la prima volta in bianconero del tecnico: ecco tutti i retroscena che vi siete persi dallo stadio Zini – VIDEO di Andrea Bargione
Spalletti Juve, debutto vincente a Cremona: analisi e dettagli nascosti della prima notte bianconera allo Zini – VIDEO di Andrea...