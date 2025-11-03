 Allenamento Juventus pre Sporting Lisbona LIVE: gli aggiornamenti e le ultimissime dalla Continassa - VIDEO
Juventus News

Allenamento Juventus pre Sporting Lisbona: gli aggiornamenti e le ultimissime dalla Continassa – VIDEO

3 minuti ago

Allenamento Juventus pre Sporting Lisbona : la rifinitura dei bianconeri alla Continassa alla vigilia del match di Champions League 2025/26 – VIDEO

(Andrea Bargione inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano lo Sporting Lisbona domani nel quarto match di Champions League. Dopo i due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta di misura contro il Real Madrid, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo allo Stadium.

Questo pomeriggio, la squadra del neo tecnico Spalletti scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle ore 15. Calcionews24 segue LIVE la seduta con immagini e video.

